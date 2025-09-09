Guidare in Calabria? Bellissimo ma serve prudenza per le strade non al meglio

Le strade secondarie extraurbane sono spesso soggette a guide difficoltose e registrano troppi incidenti. I dati parlano chiaro: in Calabria ce ne sono molte e sono troppo alti gli incidenti anche a causa della pioggia. Le Istituzioni di certo devono fare la loro parte intervenendo. Tuttavia, si dovrà guidare con la massima prudenza e tenere sempre sotto controllo le varie componenti della macchina. Una su tutte? Quella dei dischi freno.
Guidare con la massima prudenza sulle strade calabresi
La Calabria è terra meravigliosa, terra di natura, di storia e cultura con un mare meraviglioso. Ogni anno sono tantissimi i turisti che la scelgono come meta di vacanza, ogni giorno sono altrettanti quelli che la percorrono per andare a lavoro e a scuola. Insomma, la Calabria è terra viva. Però spesso si fa notare anche per una caratteristica, quella inerente alle strade. Spesso si tratta di tracciati stretti con brutte curve, salite e discese che impegnano ovviamente chi guida la macchina ma anche diverse componenti della stessa vettura.
Principali rischi di guida in Calabria
|Condizione stradale
|Rischio principale
|Elementi tecnici da controllare
|Curve strette
|Perdita di controllo
|Freni, dischi freno, pneumatici
|Discese lunghe
|Surriscaldamento freni
|Dischi freno in buono stato
|Strade bagnate
|Aumento dello spazio di arresto
|Pneumatici, ABS, dischi freno
Ogni quanto controllate i vostri dischi dei freni?
A tutti coloro che guidano su queste strade è raccomandata la massima prudenza, ovviamente. Velocità contenuta, occhi aperti, cinture e distanza di sicurezza e guida responsabile. Tuttavia, è molto importante anche la messa a punto dell’automobile. Molto passa dalla funzionalità della vostra vettura. Tra le tante una delle componenti più importanti è quella dei dischi. Sembrerà scontato, sembrerà superfluo eppure non sempre si presta la giusta attenzione a questo fatto. I freni sono sempre importanti ma in strade particolarmente sconnesse o rovinate possono essere fondamentali. Quali scegliere? Secondo la fonte esperta Tutto Autoricambi, tra i marchi di dischi più popolari ci sono Brembo, leader nella tecnologia frenante, e goCORE, noto per l’innovazione e l’affidabilità dei suoi componenti.
Massima attenzione a guidare in condizioni di pioggia, la strada è ancora più pericolosa
I freni, dunque, vanno sempre tenuti sotto controllo. Alle raccomandazioni precedenti va anche aggiunto che i dischi dei freni pienamente funzionanti garantiscono spazi di frenata che ridotti. Questo a maggior ragione se le strade sono in discesa o anche bagnate, condizioni che spesso provocano uscite di strada o peggio incidenti. La pioggia tradisce, bisogna guidare con la massima prudenza. L’Istat in questo senso presenta dati importanti: più del 10% degli incidenti stradali in Italia avviene in condizioni di pioggia. Sulle strade extraurbane i dati sono anche peggiori: si registra più del 70% degli incidenti stradali gravi. La Calabria appunto presenta molte di queste strade qui.
Le Istituzioni devono lavorare per mantenere strade sicure
Girare la terra di Calabria è un’esperienza davvero unica, quanti turisti mettono questa parte d’Italia come obiettivo delle vacanze e non solo! Immergersi nell’entroterra come nuotare in un mare unico rappresentano qualcosa di emozionante. Fatelo nel massimo della sicurezza per non correre rischi per voi, per chi è accanto a voi e per chi incontrate sul vostro cammino. La sicurezza è alla base di qualunque viaggio. Di certo le Istituzioni del settore dovranno tenere sotto controllo questo aspetto e provvedere a mantenere strade sicure.