Guidare in Calabria? Bellissimo ma serve prudenza per le strade non al meglio

Le strade secondarie extraurbane sono spesso soggette a guide difficoltose e registrano troppi incidenti. I dati parlano chiaro: in Calabria ce ne sono molte e sono troppo alti gli incidenti anche a causa della pioggia. Le Istituzioni di certo devono fare la loro parte intervenendo. Tuttavia, si dovrà guidare con la massima prudenza e tenere sempre sotto controllo le varie componenti della macchina. Una su tutte? Quella dei dischi freno.

Guidare con la massima prudenza sulle strade calabresi

La Calabria è terra meravigliosa, terra di natura, di storia e cultura con un mare meraviglioso. Ogni anno sono tantissimi i turisti che la scelgono come meta di vacanza, ogni giorno sono altrettanti quelli che la percorrono per andare a lavoro e a scuola. Insomma, la Calabria è terra viva. Però spesso si fa notare anche per una caratteristica, quella inerente alle strade. Spesso si tratta di tracciati stretti con brutte curve, salite e discese che impegnano ovviamente chi guida la macchina ma anche diverse componenti della stessa vettura.

Principali rischi di guida in Calabria

Condizione stradale Rischio principale Elementi tecnici da controllare Curve strette Perdita di controllo Freni, dischi freno, pneumatici Discese lunghe Surriscaldamento freni Dischi freno in buono stato Strade bagnate Aumento dello spazio di arresto Pneumatici, ABS, dischi freno

Ogni quanto controllate i vostri dischi dei freni?

A tutti coloro che guidano su queste strade è raccomandata la massima prudenza, ovviamente. Velocità contenuta, occhi aperti, cinture e distanza di sicurezza e guida responsabile. Tuttavia, è molto importante anche la messa a punto dell’automobile. Molto passa dalla funzionalità della vostra vettura. Tra le tante una delle componenti più importanti è quella dei dischi. Sembrerà scontato, sembrerà superfluo eppure non sempre si presta la giusta attenzione a questo fatto. I freni sono sempre importanti ma in strade particolarmente sconnesse o rovinate possono essere fondamentali. Quali scegliere? Secondo la fonte esperta Tutto Autoricambi, tra i marchi di dischi più popolari ci sono Brembo, leader nella tecnologia frenante, e goCORE, noto per l’innovazione e l’affidabilità dei suoi componenti.

Massima attenzione a guidare in condizioni di pioggia, la strada è ancora più pericolosa

I freni, dunque, vanno sempre tenuti sotto controllo. Alle raccomandazioni precedenti va anche aggiunto che i dischi dei freni pienamente funzionanti garantiscono spazi di frenata che ridotti. Questo a maggior ragione se le strade sono in discesa o anche bagnate, condizioni che spesso provocano uscite di strada o peggio incidenti. La pioggia tradisce, bisogna guidare con la massima prudenza. L’Istat in questo senso presenta dati importanti: più del 10% degli incidenti stradali in Italia avviene in condizioni di pioggia. Sulle strade extraurbane i dati sono anche peggiori: si registra più del 70% degli incidenti stradali gravi. La Calabria appunto presenta molte di queste strade qui.

Le Istituzioni devono lavorare per mantenere strade sicure

Girare la terra di Calabria è un’esperienza davvero unica, quanti turisti mettono questa parte d’Italia come obiettivo delle vacanze e non solo! Immergersi nell’entroterra come nuotare in un mare unico rappresentano qualcosa di emozionante. Fatelo nel massimo della sicurezza per non correre rischi per voi, per chi è accanto a voi e per chi incontrate sul vostro cammino. La sicurezza è alla base di qualunque viaggio. Di certo le Istituzioni del settore dovranno tenere sotto controllo questo aspetto e provvedere a mantenere strade sicure.