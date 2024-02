Guidava Tir in autostrada in stato d’ebbrezza, denunciato

Guidava un autoarticolato in stato d’ebbrezza alcolica, per questo è stato denunciato e sanzionato. È successo sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell’area di servizio Pizzo Est, dove gli agenti della sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia hanno proceduto al controllo di un autoarticolato che viaggiava in direzione sud.

L’attenzione degli agenti è stata richiamata sin da subito dal comportamento del conducente, che, pertanto, è stato sottoposto a verifica mediante etilometro. Il test ha rivelato un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

La persona è stata dichiarata in stato di ebbrezza alcoolica, per cui gli agenti hanno proceduto all’immediato ritiro e alla sospensione della patente di guida, alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, alla denuncia, mentre il veicolo è stato affidato a una ditta di soccorso stradale.