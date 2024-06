Guidavano ubriachi o sotto l’effetto di droga, multe per 20mila euro e 15 denunce

I carabinieri hanno intensificato i controlli in occasione di alcuni eventi culturali e di spettacolo nella piana di Gioia Tauro, nelle zone interessate dalla movida e lungo le principali arterie stradali, per garantire la sicurezza degli utenti della strada e l’ordinato vivere civile.

Numerosi sono stati i controlli dalle pattuglie impiegate, con quattordici conducenti trovati in stato di ebrezza ed uno in evidente stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Per tutti questi, è partita la segnalazione alla Procura della Repubblica di Palmi più la revoca della patente.

Fra i denunciati, anche il conducente di un’autovettura che, qualche giorno prima, aveva tagliato la strada ad un giovane centauro, facendogli perdere l’equilibrio. Per l’impatto, il motociclista è stato ricoverato preso l’Ospedale di Polistena ed è ora fuori pericolo di vita. L’investitore, secondo la tesi investigativa dei Carabinieri, deve rispondere di lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso.

Da ultimo, la presenza dei militari dell’Arma ha anche permesso di individuare un pregiudicato che, sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità di Cittanova, aveva arbitrariamente deciso di allontanarsi dalla struttura. Fermato dai Carabinieri, gli è stato contestato il reato di evasione.