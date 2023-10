Hamburgher di bovino a rischio Escherichia coli Stec, ecco il lotto e la marca richiamata

Il Ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, l’immediato ritiro di un lotto di hamburgher di bovino razza chianina venduto nei supermercati Lidl, per la presenza di Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC gene eae sg O26).

Gli hamburgher interessati sono stati tutti ottenuti dal lotto di prodotto 549886, con le seguenti caratteristiche: Hamburgher di bovino razza chianina venduto in confezioni di 200 grammi con scadenza 11 e 12/10/2023.

Gli Hamburgher richiamati sono stati prodotti dall’azienda Marfisi Carni S.r.l nello stabilimento di C.da Paglieroni Zona ind.le, a Treglio, in provincia di Chieti (marchio di identificazione IT 2533/S CE).

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rilancia le raccomandazioni di Lidl “Nonostante il prodotto sia da consumarsi previa completa cottura, come riportato in etichetta, si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso”.

Cos’è l’Escherichia coli? Escherichia coli è un germe il cui habitat naturale è l’intestino dell’uomo e di altri animali. Alcuni ceppi definiti “produttori di Shiga-Tossina” o “verocitotossici” (STEC o VTEC), sono in grado di produrre tossine pericolose per la salute umana, inducendo una grave forma di diarrea emorragica.

I bovini rappresentano il più importante serbatoio naturale di STEC, frequentemente presenti anche in altri ruminanti domestici e selvatici (pecore, capre, cervi, caprioli, ecc), spesso senza causare alcun sintomo di malattia evidente.