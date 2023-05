I cinquant’anni del Liceo Scientifico di Soverato

Oggi all’IIS “Guarasci – Calabretta”, per il cinquantenario del Liceo Scientifico “Antonio Guarasci” di Soverato, in tanti, docenti in pensione ed ex allievi, abbiamo vissuto una mattinata densa di emozioni.

L’avvenimento, organizzato dall’Accademia del Liceo e al quale, oltre ad una delegazione di alunni, hanno presenziato i rappresentanti delle Istituzioni Civili e Militari, è iniziato nella Sala Conferenze con l’introduzione del DS prof. Vincenzo Gallelli, i saluti del Sindaco di Soverato arch. Daniele Vacca, della Presidente dell’Accademia prof.ssa Raffaella Stasolla, del Presidente del Consiglio di Istituto dott. Eusebio Chiefari e la rievocazione storica del Preside Emerito prof. Gerardo Pagano.

I due Presidi, accompagnati dalla prof.ssa Caterina Serrao, a tutti gli effetti, l’anima dell’odierna iniziativa, hanno poi proceduto allo svelamento di una targa a ricordo dell’anniversario dei cinquant’anni del Liceo e immediatamente dopo, a quello della meravigliosa opera “La pace vittoriosa” realizzata dal docente di Disegno e Storia dell’arte prof. Nicola Galea e da alcuni studenti del Liceo che grande successo ha riscosso tra gli astanti letteralmente ammaliati dalla visione del capolavoro che nell’intenzione degli autori, considerata la drammatica attualità dei nostri giorni, si traduce in un auspicio e in una speranza per l’intera umanità.

Pietro Cossari