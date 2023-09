I parchi marini più belli del mondo…

…sono in Calabria, tranne il piccolo particolare che NON ESISTONO.

Questi due dati sono emersi durante un convegno svoltosi il 16 a Soverato. I vari sindaci o loro assessori hanno tutti dichiarato che i loro rispettivi chilometri di spiaggia sono i più stupendi dell’orbe terracqueo, anzi della Galassia.

Detti sindaci fanno parte di uno dei non-parchi marini della Calabria, incluso il nostro, chiamato dell’Ippocampo. E tutti hanno allegramente confessato che non esiste niente di niente che si possa chiamare parco marino, eccetto, forse, qualche scartoffia tra le ragnatele della Cittadella di Germaneto. Come la Regione Calabria, anche Soverato, di sindaco in sindaco a partire la Mancini, ha proclamato meraviglie sul suo INESISTENTE parco marino.

Insomma, poi vi stupite che la Calabria è sempre l’ultima d’Europa?

Ora è stato nominato un commissario: speriamo in bene. Cioè, speriamo che faccia il COMMISSARIO, quindi ne detenga gli effettivi poteri, e abbia i BAFFI per esercitarli senza pietà.

Due considerazioni finali.

La prima, chissà quanti altri voli di fantasia ci sono in Calabria e nei polverosi uffici della Regione e annessi. Spero che Occhiuto vada a fondo.

La seconda è che alcuni degli intervenuti hanno detto, con il cuore in mano, che la Calabria è la terra più bella del Pianeta. Si vede che non sono mai andati non dico lontano, ma nemmeno a Maratea e a Taormina e Capri.

C’è in giro una mania di calabresità che, se fosse seria, sarebbe anche utile; ma è ridotta a chiacchiere al vento tipo “mio nonno era barone”.

E meno male che, negli inesistenti parchi marini, non è sbarcato ULISSE! Per ora, per ora…

Ulderico Nisticò