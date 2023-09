I sindaci di Santa Caterina e Badolato fanno gli auguri per un buon anno scolastico

Anche quest’anno, come di prassi, i sindaci delle comunità di Santa Caterina e Badolato, le cui scuole fanno capo all’Istituto Comprensivo Tommaso Campanella guidato dalla dirigente dott. Susanna Mustari, hanno portato personalmente agli studenti dei rispettivi paesi i saluti e gli auguri per un buon anno scolastico.

A Santa Caterina, il sindaco Francesco Severino, accompagnato dal consigliere Raffaele Dolce, portando i saluti dell’intera amministrazione, si è intrattenuto a chiacchierare con gli studenti ribadendo loro di fare tesoro del tempo scuola e di rapportarsi allo studio come un’occasione per crescere, per nutrire la mente. “Sono voluto passare personalmente a salutare i ragazzi. A loro voglio dire che solo lo studio può dare la libertà, perché attraverso lo studio si arricchiscono le conoscenze e questo è alla base di scelte consapevoli. ‘Studiate e preparatevi perché il nostro paese ha bisogno di voi”.

Questo il focus del messaggio. Severino ha poi ringraziato la Dirigente e il corpo docente per il lavoro che viene svolto quotidianamente con impegno e amore. “Un ringraziamento anche ai collaboratori scolastici – continua Severino – che accudiscono la scuola come se fosse la casa di tutti.” Anche a Badolato il sindaco Nicola Parretta, accompagnato dalle assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Giannini e alle Politiche Sociali Pia Russo e dal vicesindaco Ernesto Menniti, ha visitato le scuole site nel suo comune. Parretta ha esortato i ragazzi a studiare per poter affrontare il futuro con la giusta preparazione. “Ora vi potrà sembrare pesante studiare ma domani capirete quanto sia stato importante farlo e, forse, qualcuno di voi si rammaricherà per quello che avrebbe potuto fare e non ha fatto.”

Anche Parretta ha ringraziato la Dirigente, i docenti e tutto il personale ATA per il prezioso contributo che danno quotidianamente alla scuola. Entrambe i sindaci hanno ribadito la massima disponibilità e collaborazione per risolvere eventuali problematiche e si sono detti pronti sostenere le iniziative formative proposte dalla scuola. Molto soddisfatta la dirigente scolastica, dott.ssa Susanna Mustari che dice: “La visita dei due sindaci nei nostri plessi è molto importante: significa che le Istituzioni riconoscono l’alto valore didattico e sociale della scuola e, soprattutto, che sono vicini alle esigenze della scuola stessa. Conoscevo già i due primi cittadini, poiché dirigo l’IC Tommaso Campanella dallo scorso anno. Entrambe si sono sempre dimostrati collaborativi e disponibili, prodigandosi per risolvere i piccoli o grandi problemi che si presentano giornalmente e, per questo mi sento di ringraziarli vivamente. È importante che le Istituzioni siano vicine alla scuola. Quella con la scuola è una relazione necessaria se davvero si vuole garantire un’offerta formativa aderente alle specificità di ogni territorio. Il futuro della scuola si pianifica insieme, elaborando strategie che consentano di leggere i bisogni e trovare risposte. È importante costruire un reale dialogo tra le due istituzioni, rispettando le differenze di ruolo e di funzione ma, nel contempo, sviluppando la capacità di coprogettare interventi e strategie a favore delle famiglie e dei ragazzi che, ribadiamolo, sono l’obiettivo primario della nostra azione educativa.”