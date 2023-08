I Tarantùli Etno-Folk di Gasperina riempiono la piazza a Stignano

Un grande coinvolgimento di piazza e tanta allegria, è ciò che i Tarantùli etno-folk di Gasperina hanno regalato alla popolazione di Stignano in occasione della festa di San Rocco. Un’emozionante serata all’insegna dei suoni e dei ritmi della tarantella calabrese.

Il gruppo di musica etno-folk gasperinese, da sempre impegnato nella riscoperta e valorizzazione della tradizione musicale popolare calabrese, continua a regalare splendide serate all’insegna dell’allegria, proponendo uno spettacolo originale ed “autentico” nel ricco panorama musicale regionale, che si distingue facendo rivivere voci d’altri tempi, versi autentici della cultura Gasperinese e non solo.

Le musiche ritmate e gioiose, la passione, l’amore per l’arte, la voglia di custodire e tramandare le tradizioni musicali della propria terra, sono questi gli ingredienti principali dei Tarantùli Etno-Folk di Gasperina, gruppo ventennale, arricchito dalla presenza di un corpo di ballo da sempre apprezzato dal pubblico , anche fuori dal territorio regionale. Saranno infatti attesi ospiti in Sicilia, a Canicattini Bagni , per la 36°edizione del Palio di San Michele.