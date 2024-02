I vantaggi dell’outsourcing dei servizi nei villaggi turistici

Nel settore del turismo, ridurre i costi fissi, limitare gli errori che causano una diminuzione della produttività e fornire un costante supporto al cliente sono tra gli obiettivi principali di coloro che vi operano. E c’è solo un modo per raggiungerli: l’outsourcing.

L’outsourcing nel turismo si concentra sull’esperienza del cliente o, utilizzando un termine tecnico nell’industria, sull’esperienza di viaggio, mettendo al primo posto la soddisfazione del consumatore, sempre più esigente e attento ai servizi offerti. I clienti desiderano un supporto costante, non solo al momento dell’acquisto di un pacchetto viaggio o della scelta di un hotel, ma anche in ogni fase del processo di viaggio, come ricevere nuove proposte o risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere.

Il player turistico deve quindi essere sempre presente e disponibile, sia per il cliente finale che per le agenzie di viaggio e gli intermediari, al fine di non perdere opportunità di ascolto e discussione, che danno origine a potenziali vendite. Il canale di prenotazione deve quindi essere attivo, in grado di offrire assistenza 24 ore su 24 per soddisfare ogni esigenza.

Conviene affidarsi a professionisti come mabaitalia.it per l’outsourcing del proprio bar nei villaggi turistici per diversi motivi:

Esperienza nel settore: Maba Italia è specializzata nella gestione di servizi di ristorazione e bar all’interno di strutture turistiche. La loro vasta esperienza nel settore garantisce competenza e conoscenza delle dinamiche specifiche legate all’ospitalità turistica.

Qualità del servizio: Maba Italia si impegna a offrire un servizio di alta qualità, adattato alle esigenze specifiche dei villaggi turistici. La loro attenzione al dettaglio e la cura nell’offrire un’esperienza positiva ai clienti contribuiscono a migliorare la soddisfazione degli ospiti.

Gestione flessibile: grazie alla loro capacità di adattarsi alle varie esigenze stagionali e agli eventi speciali, Maba Italia può garantire una gestione flessibile del bar nei villaggi turistici. Ciò significa poter affrontare picchi di domanda durante i periodi di alta stagione o eventi particolari senza compromettere la qualità del servizio.

Ottimizzazione dei costi: affidarsi a un’azienda specializzata come Maba Italia consente di ottimizzare i costi operativi del bar, trasformando le spese fisse in variabili. Questo aiuta a ridurre gli sprechi e a supportare i flussi di lavoro della struttura turistica, garantendo un uso efficiente delle risorse.

Reputazione del marchio: collaborare con un partner affidabile e con una reputazione consolidata nel settore può contribuire a migliorare la reputazione del marchio del villaggio turistico. La capacità di Maba Italia di offrire un servizio di qualità e soddisfare le aspettative dei clienti può riflettersi positivamente sull’immagine complessiva della struttura.

Perché l’outsourcing è la soluzione ottimale

L’outsourcing comporta l’affidamento di determinati servizi a aziende esterne specializzate, ottimizzando così i costi e il tempo. Ricorrendo ai servizi di outsourcing, le aziende turistiche trasformano le spese fisse in variabili, riducendo gli sprechi e supportando i flussi di lavoro di, ad esempio, un hotel, dove questi possono variare significativamente a seconda del periodo.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il ritorno in termini di immagine del marchio per strutture come un hotel, che vedranno aumentare la propria reputazione. La stragrande maggioranza dei turisti e dei viaggiatori seleziona un hotel o un ristorante in base alle recensioni rilasciate da altri utenti sul web. Un servizio clienti preciso e attento alle esigenze del cliente aumenta naturalmente la percentuale di commenti e feedback positivi. Tutto ciò si traduce in un ritorno positivo in termini di immagine del marchio, posizionando la struttura ricettiva o il ristorante nelle prime posizioni rispetto alla concorrenza.

Migliorare i servizi della struttura migliora indubbiamente le recensioni degli ospiti, poiché l’assistenza clienti svolge un ruolo fondamentale nelle recensioni degli utenti. Il servizio clienti prima, durante e dopo la fornitura del servizio è considerato tanto importante quanto la qualità dei prodotti alimentari e vinicoli offerti, ad esempio, o i comfort e i servizi disponibili, e la posizione della struttura, ecc.

I villaggi turistici hanno il grande vantaggio di poter richiedere servizi di outsourcing quando ne hanno maggiormente bisogno. Il flusso di turisti per una struttura che opera vicino a una località balneare sarà ovviamente maggiore in alta stagione, in particolare durante i mesi da maggio a settembre. Al contrario, una struttura che opera in una località di montagna riceverà un maggior numero di prenotazioni e richieste in bassa stagione, ossia nel periodo da novembre a febbraio o marzo.

Potrebbero anche verificarsi arrivi di massa in un determinato periodo, legati a un evento, una manifestazione o un concerto che attira molte persone. Un hotel deve quindi far fronte a un alto livello di richieste che, in condizioni normali, potrebbe non essere in grado di gestire.

Nel contesto di un villaggio turistico, la gestione del bar può essere particolarmente complessa durante i periodi di picco e di eventi speciali. Affidare la gestione del bar a professionisti del settore attraverso l’outsourcing diventa quindi conveniente per garantire un servizio di qualità costante e soddisfare le esigenze dei turisti.