Il 13 ottobre a San Sostene un incontro sulle dipendenze da alcol e droga

Sono contento che le nostre scuole di San Sostene ospitano personaggi così importanti, perché impegnati nel territorio per affrontare quotidianamente le problematiche che attanagliano grandi e giovani.

L’amministrazione che guido è sensibile alla formazione dei ragazzi per una loro crescita sana. Infatti, collaboriamo per fare in modo che le nostre scuole diano una formazione non solo scolastica, ma di vita sana da tutti i punti di vista.

Per questo motivo, anche quest’ anno organizzeremo eventi importanti. Godiamoci, intanto, l’incontro con i ragazzi della scuola media di San Sostene, evento aperto al pubblico, giorno 13 ottobre ore 10, concentrandoci sulle dipendenze da alcol e droga.

Ne parlerà la dottoressa Annamaria Frustaci, componente della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, mentre la dottoressa Caterina Basile, esperta in problematiche minorili, e la dottoressa Mariarita Notaro, del SERD di Soverato, mostreranno concretamente con filmati e altre dimostrazioni le situazioni che derivano dall’uso di alcol e droga.

L’argomento è ancora più attuale a seguito della stretta creata dalle modifiche del codice della strada.

Luigi Aloisio – Sindaco di San Sostene