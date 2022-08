Il 6 e 7 agosto la quarta edizione dello Slalom Città di Tiriolo

Si svolgerà nei prossimi 6 e 7 agosto, la 4°edizione dello Slalom città di Tiriolo.

Questa avvincente e tradizionale competizione automobilistica, come sempre magistralmente organizzata dal Team Mediterraneo A.S.D., riaccende i motori e, con essi, le attese e la passione dei piloti che da anni si confrontano su questo tracciato, nonché dei tanti appassionati che ad ogni edizione, accorrono numerosi, festanti e inneggianti verso i propri beniamini, intorno alle auto ed ai bordi del percorso di gara.

Come di consueto, 2 le giornate dedicate alla competizione. La prima, sabato 6 agosto, con inizio alle ore 15,00 e fino alle ore 19,30 circa — presso l’ex palazzo comunale di Tiriolo, in viale Pitagora — dedicata alle operazioni di verifiche sportive e all’accreditamento dei piloti e dei loro bolidi.

La seconda, domenica 7 agosto, con “start” alle ore 9,30, la competizione automobilistica vera e propria.

Chissà se, come la scorsa edizione (ndr. vinta da Carmelo Scaramuzzino), in cui peraltro, per alcuni intoppi che hanno preceduto la competizione, molti concorrenti non sono neanche riusciti a fare il c.d. giro di prova-ricognizione, la pioggia interverrà a sparigliare le carte ed a rendere più incerto l’esito della gara o se, com’è lecito attendersi in questo periodo, un bel sole ed un gran caldo la faranno da padroni, dando semmai quell’”affanno” per mantenere il motore alla giusta temperatura ed evitare surriscaldamenti che ne potrebbero compromettere il rendimento.

Una cosa, comunque vada sotto l’aspetto meteorologico, è certa. La gara sarà comunque calda ed avvincente e gli appassionati ed i curiosi dell’ultim’ora non mancheranno certo di rimanere soddisfatti.

80 finora gli iscritti alla competizione e, considerato l‘entusiasmo sin qui espresso, gli organizzatori confidano – seppur con cauto ottimismo- di arrivare sabato ad avere oltre 90 iscritti e magari, perché no, toccare la quota 100.

Ciò detto, nel dare a tutti loro oltre che, naturalmente, agli addetti ai lavori, appuntamento per i prossimi sabato 6 e domenica 7 agosto, il Team Mediterraneo rivolge un ringraziamento ai vari sponsor ed agli Enti patrocinanti, tra cui l’Automobile Club d’Italia-Sport; la regione Calabria; l’Anas, l’Asa, il comune di Tiriolo, città ospitante l’evento. Una menzione particolare va poi all’altro Ente patrocinante, l’Automobile Club Catanzaro – con il suo neo Commissario straordinario, ing. Ernesto Ferraro – che sempre in passato, (dai tempi dell’allora commissario straordinario dr G. Virgillo se non ancor prima), in qualità di co-organizzatore o patrocinatore/sponsor, ha in qualche modo “partecipato” a questi eventi sportivi automobilistici.