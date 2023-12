Il Campione soveratese Andrea Notaro presente al primo Christmas Cup di Tiriolo

Si è svolta ieri la prima edizione della Christmas Cup Speed Down, nel territorio del comune di Tiriolo.

Una bellissima giornata di sole ha fatto da splendida cornice, in località Pratora, accompagnando la kermesse sportiva organizzata dalla scuderia Speed Down Project di Settingiano.

L’evento, svolto grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Tiriolo e dal Compartimento Anas di Catanzaro, guidati sapientemente e rispettivamente dal Sindaco Domenico Stefano Greco e dall’Ing. Domenico Renda, ha visto al via i migliori piloti del Campionato 2023 che si sono affrontati lungo il percorso della SP165/2.

La giornata dimostrativa, unica nel suo genere, è stata organizzata nei minimi dettagli dal presidente Francesco Rotella ed era finalizzata a far conoscere a più persone possibili questa nuova ed entusiasmante di disciplina sportiva che si sta radicando sempre più in Calabria.

Numerosi gli ospiti presenti al Primo Christmas Cup e tra questi anche il diciassettenne fresco campione mondiale di Bodybuilding Andrea Notaro di Soverato, che è stato invitato a cimentarsi nella guida di uno dei veicoli allestiti appositamente per l’occasione.

Il via è stato dato dal Vice Sindaco di Tiriolo Davide Longo il quale ha ricordato che l’attuale tracciato di gara è stato sede della storica gara di velocità in salita Ponte – Corace e che ha formulato ai presenti anche gli auguri di buone feste.

Non sono mancati divertimento e tanta adrenalina, ricordiamo che questi veicoli ecologici utilizzano come mezzo di locomozione l’energia gravitazionale garantendo tanto sano divertimento per tutte le età.

Presenti all’evento tanti piloti ma anche molti appassionati e semplici curiosi che hanno approfittato del tepore di questa giornata per avvicinarsi a questa specialità.