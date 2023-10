Il campione soveratese di bodybuilding Andrea Notaro sul tetto del mondo 

L’atleta calabrese si prepara per la prossima, grande sfida in Inghilterra

Andrea Notaro è pronto a stupire ancora una volta. A pochi giorni dalla sua trasferta in Inghilterra, l’atmosfera è carica di aspettative e tensione. Ieri, ha completato gli ultimi ritocchi alla sua dieta e ha concluso gli allenamenti, preparandosi per la competizione di bodybuilding che lo vedrà protagonista.

Le spiagge di Soverato sono state, come sempre, il teatro prediletto per i servizi fotografici dell’atleta. La “Perla dello Jonio”, ha visto nascere e crescere il talento di Andrea, e ora lo sostiene mentre si appresta a rappresentare non solo Soverato, ma l’intera Italia, la Calabria e la sua palestra Flex Gym nel campionato mondiale UIBFF. Insieme al suo team, Andrea volerà in Inghilterra con un solo obiettivo in mente: conquistare il titolo e portare alto il nome della sua terra.

L’entusiasmo e la determinazione sono palpabili, e per ispirare ulteriormente i suoi sostenitori, Andrea ha condiviso una frase motivazionale pubblicata sulla rivista Excellent Style: “Il potenziale muscolare deve necessariamente essere accompagnato da quello mentale… senza una mente dinamica e brillante i risultati rimarranno sempre nell’ombra del tuo immaginario”.

Queste parole riflettono la filosofia di Andrea: una combinazione di forza fisica e mentale, la chiave per raggiungere la vetta in qualsiasi sfida.

Con il sostegno della sua famiglia e l’energia della sua passione, non c’è dubbio che Andrea Notaro darà il massimo in Inghilterra e rappresenterà al meglio il nostro Paese.