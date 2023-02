Il cantautore americano Hayward Williams in concerto a Martirano Lombardo

Venerdì 17 febbraio, ore 22, allo Stage, feat. Brooks Milgate Opening act: Oras, Chiara Vescio e Lucia Rocchetta feat. Eugenio Aiello

Martirano Lombardo – Partirà da Martirano Lombardo il nuovo mini tour calabrese di Hayward Williams, apprezzatissimo songwriter del Wisconsin tra i grandi protagonisti della scena roots americana. Cresciuto nel circuito alt-country di Milwaukee, Williams è salito alla ribalta a inizio millennio con la band Exit (premiata nel 2004 come band dell’anno dal Wisconsin Area Music Industry), per poi intraprendere una brillante carriera solista sulla scia di grandi cantautori moderni e contemporanei quali Bruce Springsteen, Ryan Adams e persino Van Morrison.

Il suo debut, “Uphill/Downhill”, è un trampolino di lancio notevole per fare le cose in proprio, e la qualità delle sue canzoni, unita alla profondità e all’anima scura della sua voce, lo rende sempre più attivo e richiesto all’interno del panorama indipendente a stelle e strisce. Non è un caso la progressione qualitativa che ha disco dopo disco, tra “Another Sailor’s Dream” (2007) e “Cotton Bell” (2009), fino a giungere allo splendido “Haymaker”, album che desta interesse anche in Italia, dove l’autorevole rivista Roots Highway lo eleggerà disco del mese nel marzo 2013.

Risale al 2015, invece, l’ottimo “The Reef”, prodotto da Jeffrey Foucault e suonato insieme a una backing band d’eccezione composta, tra gli altri, da un gigante della batteria come Billy Conway (Morphine) e Jeremy Moses Curtis (Booker T., Levon Helm) al basso. Ma andrà ancora meglio con il successivo “Pretenders”, nuovo capitolo inciso con la medesima line-up e acclamato dalla critica sin dalla sua release, datata dicembre 2017, stesso anno in cui ha ricevuto gli elogi del grande Grant Lee Phillips.

Reduce dall’ultima fatica in studio, “Every Color Blue”, registrato durante la pandemia da Covid-19, Hayward Williams approderà in Calabria, in duo con il tastierista Brooks Milgate, venerdì 17 febbraio allo Stage Live Pub di Martirano Lombardo, prima e unica tappa per le province di Catanzaro e Cosenza.

Ad aprire la serata tre talentuosi giovani cantanti calabresi con i loro progetti inediti: Oras, Chiara Vescio e Lucia Rocchetta, accompagnati al pianoforte dal M° Eugenio Aiello.

Start ore 22. Ingresso gratuito.