Il centro Taekwondo Athlon di Soverato sul podio al Campionato regionale

Si sono svolti in data 5 maggio presso il palazzetto dello sport Palagallo di Catanzaro i Campionati Regionali di combattimento riservati alle categorie Children, Beginners e Kids organizzati dal Comitato Regionale FITA Calabria nella persona del presidente Dott. Giancarlo Mascaro.

Oltre 250 atleti provenienti da tutta la Calabria hanno preso parte a questa manifestazione. Il centro Taekwondo Athlon di Soverato, diretto dal Maestro Voci Antonio è stato presente con 15 giovani promesse.

Per la maggior parte degli atleti è stata la prima esperienza in combattimento.

La performance è stata ottima e il risultato eccezionale: la squadra ha portato a casa ben 7 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo, riuscendo a salire sul podio come quarta società classificata.

Conquistano il gradino più alto del podio e indossano la medaglia d’oro: Alecci Gabriele, Monteverdi Martina, Fassiotti Gianfredi, Mazzotta Alessandro, Russo Giovanni, Corapi Chiara e Palleria Denise. Conquista la medaglia d’argento Corigliano Kevin e Megna Marco. Medaglia di bronzo per Bruzzese Francesco, Sestito Francesco, Barbuto Giulio, De Gori Ernest e Caminiti Gaia.

Più che soddisfatto il Maestro Voci: sono molto contento per come sia andata la gara ma ancor di più nel vedere come i ragazzi abbiano affrontato questa nuova esperienza.

Hanno dimostrato di aver appreso i valori fondamentali della disciplina che io come tecnico cerco di trasmettere: rispetto delle regole, socializzazione e divertimento.

Un doveroso ringraziamento va anche ai genitori per la pazienza, la disponibilità e la fiducia nei miei confronti e alle collaboratrici Giada Voci e Lagani Nicole.

Complimenti al Comitato regionale FITA Calabria per aver organizzato con maestria l’evento.

Il prossimo appuntamento con il Team Athlon diretto dal Maestro Voci Antonio sarà a fine maggio presso il Foro Italico a Roma per il Kim&Liu, un evento di carattere Internazionale riservato ai bambini.