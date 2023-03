Il Covid sta per diventare un’influenza, lo afferma l’OMS

Il Covid sta per diventare come un’influenza stagionale, lo segnala l’Oms. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus e il direttore delle emergenze dell’Oms Michael Ryan, in una conferenza stampa, hanno dichiarato: “Fiduciosi che il Covid sia finito come emergenza sanitaria. Pensiamo che stiamo arrivando a un punto in cui potremo guardare al Covid-19 allo stesso modo in cui guardiamo all’influenza stagionale, siamo fiduciosi che quest’anno saremo in grado di affermare che il Covid è finito come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”.

Sabato scorso, l’11 marzo, è stato il terzo anniversario da quando l’Oms ha descritto per la prima volta lo scoppio globale del Covid come una pandemia. È stato un momento significativo che ha attirato l’attenzione del mondo. Ora, abbiamo il dovere verso noi stessi di porre fine a questa pandemia il prima possibile.

Una minaccia per la salute, un virus che continuerà a uccidere. Ma un virus che non sta sconvolgendo la nostra società o sconvolgendo i nostri sistemi ospedalieri, e credo tutto ciò avverrà quest’anno”. Il capo dell’organizzazione ha già affermato che il mondo si trova in una posizione molto migliore ora rispetto a qualsiasi momento di questi anni di pandemia.

Lo scorso fine settimana, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha segnato tre anni da quando l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite definì per la prima volta la situazione come una pandemia.