Il Guarasci-Calabretta di Soverato rinnova la convenzione per ospitare le attività didattiche dell’Università della Terza Età

In vista dell’imminente inizio del XXIX Anno Accademico 2023/204 si informa che è stata rinnovata la convenzione, in virtù della decennale collaborazione tra il “Guarasci-Calabretta” e la Libera Università Popolare Della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato, per ospitare le attività didattiche destinate agli iscritti della stessa Università.

Il programma di studio per l’informatica sarà svolto dal prof. Giuseppe Frontera presso il nuovo ed attrezzatissimo laboratorio di informatica della sede ITE in orario pomeridiano.