Il Magna Graecia Film Festival torna nelle scuole con proiezioni e incontri d’autore

Un festival pensato e disegnato per i giovani delle scuole con l’obiettivo di educare le nuove generazioni al linguaggio cinematografico e contribuire in maniera importante alla loro formazione umana, civile, sociale e culturale. Il Magna Graecia Film Festival School in the city – ideato da Gianvito e Alessandro Casadonte e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal MIBAC e dal MIUR – torna a coinvolgere, con la sua terza edizione, le scuole del territorio di Catanzaro.

Il programma, dal 12 al 27 aprile, presentato al Liceo Classico “Galluppi”, proporrà agli studenti la visione di sei opere d’autore per arrivare ad altrettanti incontri con le grandi professionalità del settore cinematografico e televisivo. Viste le restrizioni imposte dall’emergenza covid, l’evento si svolgerà sul web, e ad ospitarlo sarà la piattaforma MyMovies che permetterà agli studenti di vedere i film in concorso, che saranno poi discussi e votati dagli stessi grazie alla collaborazione di dirigenti e insegnanti degli otto istituti superiori aderenti.

“Abbiamo voluto fortemente promuovere il festival, con una conferenza stampa in presenza – ha detto Gianvito Casadonte – per lanciare un messaggio in questo momento così difficile e delicato per il mondo della scuola e dello spettacolo. E’ importante offrire momenti di incontro e di dibattito per i più giovani che hanno bisogno, specialmente in questo periodo, di opportunità di crescita culturale, confrontandosi e interagendo con chi fa il cinema e gli addetti ai lavori”.

I dettagli del programma sono stati illustrati dal coordinatore Antonio Capellupo: saranno trattati temi di grande attualità e rilevanza come il caporalato, l’immigrazione, l’inquinamento ambientale, e ancora la lotta alla criminalità organizzata e le stragi di mafia, e gli studenti potranno dialogare direttamente con gli autori e i protagonisti dei film selezionati tra le opere prime e seconde della scorsa stagione. In chiusura, l’evento speciale dedicato a “Il giudice ragazzino” in ricordo di Rosario Livatino che il prossimo 9 maggio sarà il primo magistrato beato nella storia della Chiesa. Prevista anche una masterclass d’eccezione con gli attori Milena Mancini e Vinicio Marchioni.

Hanno portato il proprio saluto la dirigente scolastica del Liceo “Galluppi”, Elena de Filippis – coadiuvata dalla docente Margherita Toraldo – che ha ringraziato i promotori per l’occasione offerta ai ragazzi di “uscire dall’isolamento a cui la pandemia li ha costretti, aprendosi alle relazioni e alla curiosità verso il linguaggio del cinema”. Anche don Mimmo Madonna, a nome dell’Istituto Salesiano di Soverato, ha sottolineato il valore di un’iniziativa che mira a favorire la partecipazione attiva e la formazione di una coscienza critica tra le nuove generazioni. Sono intervenute anche le insegnanti Francesca Nicotera dell’Istituto “Fermi”, Raimonda Bruno del Liceo Scientifico “Siciliani” e Maria Laura Tortorella dell’Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II”. Parteciperanno alle proiezioni e agli incontri anche gli studenti dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “Scalfaro”, dell’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” e dell’Istituto “Petrucci Ferraris Maresca”.

IL PROGRAMMA

SPACCAPIETRE di Gianluca De Serio e Massimiliano De Serio

12 APRILE – Proiezione virtuale su MyMovies

13 APRILE ORE 15.30 – Incontro in streaming con i registi Gianluca e Massimiliano De Serio

PADRENOSTRO di Claudio Noce

14 APRILE – Proiezione virtuale su MyMovies

15 APRILE ORE 11.00 – Incontro in streaming con il regista Claudio Noce

SEMINA IL VENTO di Danilo Caputo

15 APRILE – Proiezione virtuale su MyMovies

16 APRILE ORE 15.30 – Incontro in streaming con il regista Danilo Caputo

EASY LIVING – LA VITA FACILE di Orso Miyakawa e Peter Miyakawa

19 APRILE – Proiezione virtuale su MyMovies

20 APRILE ORE 11.00 – Incontro in streaming con i registi Orso e Peter Miyakawa

SELFIE di Agostino Ferrente

21 APRILE – Proiezione virtuale su MyMovies

22 APRILE ORE 11.00 – Incontro in streaming con il regista Agostino Ferrente

IL GIUDICE RAGAZZINO di Alessandro Di Robilant – Evento Speciale

26 APRILE – Proiezione virtuale su MyMovies/RaiPlay

27 APRILE ORE 11.00 – Incontro con l’attore Giulio Scarpati