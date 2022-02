Il Presidente dell’Accademia più antica d’Italia è di Satriano

Già parlamentare e sottosegretario di Stato, docente universitario e componente il CdA SVIMEZ, l’architetto Giuseppe Soriero è il nuovo Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Orizzonte 2030 per Satriano esprime le più vive e sentite congratulazioni insieme all’augurio più sincero di buon lavoro per l’importante incarico che è stato chiamato a ricoprire.

L’occasione è utile per ribadire la Nostra volontà di istituire un premio annuo per celebrare chi, per meriti e capacità, contribuisca a rendere più grande e conosciuto il nome di Satriano in Italia e nel Mondo.