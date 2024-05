Il programma Rai di Adriana Volpe fa tappa in Calabria per offrire lavoro

Il format di RaiDue “Cerchiamo te: missione lavoro” è stato girato tra Maierato e Pizzo e ha avuto come location per il contest un’azienda di arredamento di Maierato. Sabato 1 giugno la messa in onda

La Calabria torna ad essere protagonista degli schermi della Rai. A farle da vetrina il format di Rai Due “Cerchiamo te: missione lavoro”. La nota trasmissione televisiva condotta da Adriana Volpe ha come scopo quello di mettere alla prova uno o più candidati per fare ottenere a colui che sarà giudicato idoneo un vero e proprio posto di lavoro.

Il programma, condotto da Adriana Volpe, è stato girato tra Maierato e Pizzo raccontando le straordinarie bellezze del territorio e ha avuto come location per il contest l’azienda di arredamenti Domenico Cugliari, ambasciatrice del made in Italy in oltre 30 paesi.

“Cerchiamo te: missione lavoro” racconta i sogni, le storie e la forza di chi sta cercando un’occupazione. Il format prevede che il titolare delinei i requisiti della figura che cerca e poi la messa alla prova dei candidati allo scopo di firmare il contratto. Al termine della puntata solo chi sarà ritenuto idoneo riceverà la chiave che aprirà il suo ufficio e con esso un nuovo inizio.

La puntata girata in Calabria andrà in onda sabato 1 giugno alle 11:15