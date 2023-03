“Il silenzio della solitudine” di Nania, venerdì 3 marzo all’Università della Terza Età di Soverato

La Libera Università popolare della terza età e del tempo libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato, XXVIII anno accademico 2022 /2023, promuove l’incontro culturale del venerdì con la conferenza dell’avv. Antonio Nania “Il silenzio della solitudine”, che si terrà nella sala consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato, venerdì 3 marzo 2023, alle ore 18.

Modera e dialoga con l’autore il gen. Pasquale Martinello. Il programma della serata culturale prevede il saluto e l’introduzione della presidente dell’Università della terza età prof.ssa Sina Pugliese Montebello, seguiranno le relazioni dell’ avv. Antonio Nania e del gen. Pasquale Martinello. Infine gli interventi.

Il Vicepresidente del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, Luigi Stanizzi, ha già manifestato la sua riconoscenza all’avvocato-scrittore Antonio Nania “per le sue pubblicazioni che, caso raro se non unico, vengono distribuite esclusivamente a titolo gratuito, favorendo la divulgazione del dibattito culturale”. Nania – precisa Luigi Stanizzi – con la sua sensibilità riesce a sondare i sentimenti più profondi dell’animo umano. Ecco qualche “assaggio” dell’autore: ” […] A ben riflettere, il silenzio che ho trovato nella solitudine non è, come si può pensare, assenza di rumori, di chiacchiericcio, di suoni, di canti. La comunicazione non si esaurisce nel silenzio perché non si esaurisce la capacità dell’ascolto.Il grande poeta Giacomo Leopardi, che rivolse molte domande alla luna silenziosa, non si è forse “definito a partire dal silenzio divino”? […].[…] Il mio non è stato uno scappare dalla realtà perché non serve e non si è affievolita la capacità di buttare il cuore oltre quel muro che spesso ci divide dal prossimo”.

Antonio Nania, avvocato cassazionista ora a riposo, è stato Dirigente dell’Ufficio Legale della Sede Regionale Calabria dell’ENPI, Dirigente dell’Ufficio Legale dell’USL di Catanzaro, nonché Responsabile e avvocato coordinatore della Struttura Legale Complessa Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” del capoluogo calabrese. Abilitato all’insegnamento di Psicologia Sociale e Pubbliche Relazioni, ha scritto articoli, tra l’altro, per Rivista Amministrativa della Sanità e Studio legale (Giuffrè).Ricopre gli incarichi di: Presidente regionale CTG; Vice presidente regionale Associazione Ambientalista Accademia Kronos; Segretario Sezione Calabria Amnesty International; Presidente Provinciale e Consigliere Nazionale MCL; Segretario Regionale UNPLI (Unione Nazionale Pro-Loco); Presidente nazionale Consolidal APS-ETS.In questo “quaderno” Il silenzio della solitudine, pubblicato dalla Carello Edizioni, prendendo spunto da una domanda rivoltagli dal nipotino, espone una breve personale riflessione sulla solitudine e sul silenzio. Nania sempre per Carello Edizioni ha pubblicato “Sesta Figlia” dedicato a Natuzza Evolo tra umiltà, accoglienza e testimonianza e “Quasi un racconto”.