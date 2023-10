Il soveratese Rocco Migliorino campione regionale di corsa su strada nella categoria SM50

Domenica 15 ottobre a Crotone si è svolta la 1^ Edizione Pyth@goRun corsa su strada di 10 km valida come 3^ e ultima prova del CRI organizzata in modo impeccabile dalla Scuola Atletica Krotoniate. Il percorso che si snodava per le vie cittadine lungo 2,5 km da ripetere quattro volte era a forma di triangolo rettangolo, in onore del più illustre personaggio associato al nome della città di Crotone.

Il percorso prevedeva partenza e arrivo nella bellissima piazza Pitagora.

Primi a tagliare il traguardo tra gli uomini Danilo Ruggiero atleta di casa, tesserato con la Minerva Parma e tra le donne Eugenia Strano della Hobby Marathon Catanzaro.

Per la Poliporto Soverato spicca il titolo regionale di Rocco Migliorino nella categoria SM50 e la brillante prestazione di Daniela Alfieri che conferma il suo stato di grazia dopo l’ottima prova di domenica scorsa alla “The Munich Half Marathon” conquista il secondo gradino del podio nella categoria SF45 e con i punti ottenuti consolida il secondo posto di categoria nel campionato regionale individuale.

Luciano Alcaro vero stacanovista conclude con un buon sesto posto nella categoria SM65 un vero tour de force iniziato il 10 settembre e concluso domenica con sei gare in sei settimane.

Giuseppe Manfreda nono nella categoria SM55.

Ora la Poliporto Soverato con in testa il presidente Ettore Soluri concentreranno nell’organizzazione de “La 1^ 10 km della Perla dello Jonio” “Premio Speciale Salvo Criscuolo” che si svolgerà Soverato il 17 dicembre.