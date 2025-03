Il successo del Borgia Film Festival tra arte e tradizione

Da poco è passata la festa della donna è propria da una donna continua il grande contributo per il cinema calabrese da parte di Rosalba Fusto, figlia di Domenico titolare del cinema Fusto di Borgia, uno dei più storici della Calabria aperto il 27 gennaio 1968.

Rosalba è la direttrice artistica del suo Borgia film festival, festival internazionale del cortometraggio, organizzato dall’associazione Cinemando. Nonostante tanti ostacoli continua ancora a mettere sul palco questa Kermesse facendola arrivare tra una delle più importanti della Calabria.

Dal festival sono passati attori e cineasta molto importanti sia in ambito nazionale che internazionale, dando valore così alla Calabria e a tutta la sua storia millenaria. Nel cinema di suo padre organizza anche eventi teatrali e festival canori, vuole valorizzare l’arte in tutta la sua bellezza.

Una giovane donna che vuole dare luce alla Calabria infatti anche nel consuetudine appuntamento annuale con il suo festival del cinema, Rosalba da spazio a tantissimi attori, registi e produttori calabresi per far si che si possano far conoscere il più possibile con una grande vetrina come il festival del cinema di Borgia che ultimamente è stato allestito nel bellissimo scenario di Girifalco facendolo diventare così itinerante.