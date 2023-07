Il Taranta Festival: Un’esperienza musicale coinvolgente a Montepaone targata Aulòs

Il Taranta Festival, evento musicale di grande richiamo e tradizione, si appresta a tornare in grande stile nella pittoresca cornice di Piazza San Francesco a Montepaone Lido. Questa seconda edizione, patrocinata dal Comune di Montepaone, promette di regalare emozioni uniche e coinvolgenti grazie alle esibizioni degli “Aulòs” padroni di casa ed organizzatori dell’evento e degli amatissimi “Antigua”. Preparatevi a immergervi in una sinfonia di suoni e ritmi che faranno vibrare il cuore di tutti i presenti.

Piazza San Francesco a Montepaone Lido, con la sua architettura affascinante e l’atmosfera accogliente, si trasformerà nel palcoscenico perfetto per ospitare il Taranta Festival. Il calore dell’estate si fonderà con la passione e l’allegria dei partecipanti, creando un’atmosfera magica che accompagnerà ogni momento dell’evento.

Il cuore pulsante del Taranta Festival sarà rappresentato dagli “Aulòs”, un gruppo di musicisti locali che si sono distinti per il loro talento e la loro dedizione alla musica tradizionale. Come organizzatori dell’evento, gli “Aulòs” hanno lavorato instancabilmente per rendere il festival un’occasione indimenticabile per tutti gli amanti della cultura e della tradizione.

Ad affiancare gli “Aulòs” ci saranno gli “Antigua”, un ensemble di artisti noti e amati dal pubblico Montepaonese. Il loro repertorio coinvolgente è sempre riuscito a catturare l’anima di chi li ascolta, e la loro partecipazione promette di aggiungere un tocco speciale all’intera esperienza del festival.

Il Taranta Festival si snoderà su due giornate, sabato 29 luglio e domenica 30 luglio, con un programma ricco di spettacoli e sorprese. Ogni giornata offrirà una selezione di esibizioni che spazieranno dalla musica tradizionale calabrese a fusion coinvolgenti di suoni e generi diversi.

La passione e l’energia degli artisti coinvolgeranno il pubblico in un vortice di emozioni, trasportandoli in un viaggio musicale indimenticabile.

L’organizzazione del Taranta Festival è stata possibile grazie al sostegno e al patrocinio del Comune di Montepaone, dimostrando il valore culturale e sociale di un evento che coinvolge e unisce l’intera comunità. Il festival è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dalla provenienza, ed è un’occasione per condividere momenti speciali all’insegna della musica e della tradizione.

L’atmosfera vibrante e coinvolgente del Taranta Festival si nutre dell’entusiasmo del pubblico, dei suoni che riempiono l’aria e della passione di coloro che, sul palco e dietro le quinte, hanno lavorato instancabilmente per rendere l’evento possibile.

Il Taranta Festival, con la sua seconda edizione, si appresta a far rivivere la magia della musica tradizionale e coinvolgente a Montepaone. Grazie agli “Aulós” e agli “Antigua”, l’evento promette di regalare momenti indimenticabili a tutti coloro che avranno il privilegio di partecipare. La musica risuonerà tra le mura di Piazza San Francesco, creando un’atmosfera incantata e unica, capace di lasciare un segno nei cuori di chi avrà preso parte a questa straordinaria esperienza musicale.