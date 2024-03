Il Volley Soverato perde in Lombardia e saluta la serie A2

Altra sconfitta per il Volley Soverato che perde al tie break in trasferta contro la Bressan Trasporti Offanengo e saluta ufficialmente la serie A2 dopo ben quattordici stagioni consecutive. Dopo aver vinto il primo set, le calabresi hanno dovuto rincorrere le locali e portarle al tie break. Alla fine, però, Buffo e compagne hanno ceduto il quinto parziale.

Offanengo schiera Bridi in regia e Martinelli opposti, al centro l’ex Tajè e D’Este, schiacciatrici Trevisan e De Paula con libero Pelloni. Soverato in campo con Romanin e Zuliani a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio.

Inizia il match con Soverato che riesce a guadagnare punti di vantaggio sulle padrone do casa; biancorosse avanti 4-7 e 9-16. La squadra di Guidetti mantiene il vantaggio e chiude il parziale 17/25. Reazione di Offanengo nel secondo set, con le lombarde avanti 5-2 e 15-12. La squadra di casa aumenta il vantaggio e chiude il set 25/16. Raggiunta la parità la squadra di coach Collina riesce a giocare più determinata.

Soverato cerca di restare in scia delle avversarie ma nella parte finale Soverato molla e Offanengo chiude 25/19.Quarto gioco molto equilibrato con le due squadre vicine nel punteggio. Nella fase finale E decisiva del set, Soverato insegue 23-22, con Barbazeni al servizio. Time out Offanengo e al rientro ace di Barbazeni e parità 23-23.

Errore in ricezione per le locali e Buffo guadagna la palla set, 23-24, e ancora il capitano realizza il punto che vale il tie break, 23/25.

Inizia il quinto e decisivo set. Squadre in parita, 4-4, e più avanti le lombarde guadagnano un break, 9-6, con time out per coach Guidetti. Padrone di casa vicine alla vittoria,13-8; chiude la squadta dell’ex Tajé 15/9. Per Soverato rimangono i rimpianti per una salvezza che poteva essere raggiunta senza ombra di dubbio.

Bressan Offanengo 3

Volley Soverato 2

Parziali set: 17/25; 25/16; 25/19; 23/25; 15/9

OFFANENGO Bridi 4, Pelloni (L), D’Este 9, Martinelli 24, Modesti 2, Compagnin 1, Sironi, Parise 6, Trevisan 13, Tajé 11, Tommasini (L), De Paula 7, Sassolini 1. Coach: Fabio Collina

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 7, Romanin 4, Coccoli, Tolotti, Zuliani 14, Frangipane 10, Orlandi, Buffo 19, Guzin 8, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: D’Argenio Alessandro – Licchelli Antonio

MURI: Offanengo 6, Soverato 12