Il Volley Soverato si assicura per la prossima stagione l’opposto statunitense Akuabata Felisa

Nuovo arrivo per il Volley Soverato che si assicura per la prossima stagione l’opposto statunitense Akuabata Felisa Okenwa proveniente dalla serie A1 dove ha militato con la Balducci Macerata.

Dunque, percorso inverso con Piia Korhonen per la nuova giocatrice biancorossa. Classe 1998, nata in California e alta 195 cm, la Okenwa arriva in Calabria con tanta voglia di fare bene. Nuova esperienza al sud dopo quella di Marsala nella stagione 2021/2022 campionato in cui a messo a segno quasi cinquecento punti disputando un’ottima stagione in Sicilia.

Oltre alla tecnica e alla scaltrezza nelle singole giocate, le altre peculiarità dell’opposto di mano destra sono una struttura fisica imponente, l’elevazione e infine l’atletismo. Nel 2018 viene nominata nella squadra ideale della Conference, giocando 26 match e risultando la migliore realizzatrice della sua squadra e quarta della Conference.

Nel 2019 e nel 2020 prosegue nell’UAlbany. Si fa notare sin da subito perché miglior realizzatrice. Il Soverato punta molto du questa giocatrice che rappresenterà una delle bocche di fuoco della squadra guidata da coach Mafrici.

Continua senza pausa l’opera di costruzione dell’organico da parte della dirigenza ionica che é al lavoro per portare a Soverato una schiacciatrice.