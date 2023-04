Importanti interventi di manutenzione straordinaria per il depuratore di Catanzaro marina

Una serie di importanti interventi di manutenzione straordinaria verranno realizzati direttamente dalla Regione Calabria sul depuratore di Catanzaro marina, su cui è stato già effettuato un sopralluogo dai tecnici del Dipartimento Ambiente.

A renderlo noto è l’assessore regionale, Filippo Pietropaolo, dopo l’approvazione della delibera di Giunta con cui viene estesa l’attività di controllo sugli impianti di depurazione nel golfo di Squillace, sul Tirreno reggino e in alcune zone del Crotonese.

Un piano di interventi che nella scorsa stagione aveva riguardato la costa tirrenica da Tortora a Nicotera, con l’obiettivo di verificare la corretta gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque e ripristinare le condizioni di funzionalità degli impianti di depurazione.

“Gli interventi decisi della giunta regionale – spiega l’assessore Pietropaolo – che saranno integrati con una seconda delibera per l’individuazione di ulteriori risorse, punta a salvaguardare la fascia costiera nella prossima stagione estiva, dopo gli ottimi risultati ottenuti durante la scorsa stagione. Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto, che su mia richiesta quest’anno ha inserito, nel piano di interventi di prevenzione dell’inquinamento marino, il depuratore di Catanzaro, con particolare riferimento alla condizione delle pompe di sollevamento e controlli sugli impianti e sui corsi d’acqua del Golfo di Squillace. Verranno fatte verifiche puntuali per individuare e risolvere le situazioni maggiormente problematiche ed avere un mare pulito durante la stagione estiva in tutte le località turistiche del Catanzarese”.