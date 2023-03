In 7 rifilano calci e pugni a una ragazza all’uscita da scuola e filmano tutto, denunciati

Hanno aggredito una ragazza, in sette, all’uscita da scuola, mentre filmavano il tutto coi cellulari. Il fatto è accaduto lo scorso ottobre in pieno centro a Vibo Valentia e oggi, per quei sette ragazzi, sono scattate le denunce alla Procura della Repubblica per i Minori di Catanzaro.

Ai sette indagati è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari: sono accusati dei reati di percosse aggravate e di diffamazione, correlata all’indebita circolazione del video ritraente l’aggressione.

L’episodio risale al 25 ottobre del 2022: in una via del centro di Vibo un gruppo di sette ragazzi, all’uscita da scuola, ha pestato una ragazza, loro coetaneo, per futili motivi; prima minacce verbali e poi pugni e schiaffi alla stessa.

Il tutto mentre l’aggressione veniva filmata coi telefoni e poi pubblicata sui social. (Foto di repertorio)