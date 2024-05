In corso in Calabria le riprese della serie tv Sandokan

In scena a Le Castella i principali attori della serie Tv Sandokan, da Can Yaman a Ed Westwick, passando per Jhon Hannah e Alessandro Preziosi, poi ancora Alanah Bloor, Mark Grosy, Gilberto Gliozzi e tanti altri.

Tutti, insomma, sono passati dalla frazione, una giornata lunga e faticosa per attori e addetti ai lavori, ma alla fine tutto sembra essere andato alla perfezione. Ottima l’organizzazione della sicurezza ai varchi messa in campo dall’amministrazione comunale con il grande aiuto delle associazioni di Protezione Civile coordinate dalla Polizia Locale.

Tanto anche il dispiegamento di forze dell’ordine come Polizia e Carabinieri da terra e Capitaneria di Porto da mare.

Sandokan è una serie Tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e Calabria Film Commission. Il film andrà in onda prossimamente e sarà distribuito in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group.