In uscita due nuovi singoli del cantautore catanzarese Francesco Iaconantonio

Dopo 9 mesi dalla pubblicazione degli ultimi due singoli “Non ho voglia di sognarti” e “La notte dell’avana” il cantautore Catanzarese Francesco Iaconantonio lancia due nuovi pezzi “BUONGIORNO RAGGIO DI SOLE” e “COME UN DEJAVU’” nati anche questi dalla collaborazione con Raffaele Polverino (composizione melodica firmata da Iaconantonio, testi dall’autore partenopeo).

Con questi due nuovi brani, in uscita con l’ingresso della primavera: il 20 marzo 2023 (distribuiti su tutti i digital store del web “Spotify, Youtube, I tunes, Amazon Music, Deezer, Tik Tok, Google Play” dall’etichetta discografica indipendente “Incudine Records”) la discografia di Iaconantonio e Polverino raggiunge quota 10 brani (che saranno poi, in un secondo momento, racchiusi in un’unica raccolta stampata su vari supporti: cd, vinili etc).

Buongiorno raggio di sole è una ballata che parla di un uomo che tradisce la sua compagna a seguito di una sbronza in un locale in un clima generale di festa e spensieratezza. Al suo risveglio, l’indomani mattina, si ritrova in un letto, in una casa che non è la sua ed inizia lentamente a ricordare cosa sia successo la sera prima ed a pentirsene amaramente.

Come un dejavu’, una canzone molto intensa e profonda che tratta l’importante tematica di uno dei mali più diffusi e pregnanti del nostro secolo: la depressione ed i disturbi della mente. Il protagonista del brano, un giovane, che fa i conti con quelli che sono i suoi demoni interiori. Il bilancio di un’intera esistenza alla ricerca della libertà, schiavo di un mostro troppo forte da sconfiggere.

Alla realizzazione ed alla promozione dei singoli, hanno collaborato inoltre grandi professionisti: l’arrangiatore e produttore Ivan Nasini “studio Shark 55 Production” che ne ha curato arrangiamenti, mix e mastering; i musicisti: Ivan Nasini alle tastiere, Giuseppe Gulino al basso, Tommaso Cristofaro alla batteria, Costantino Quaranta alle chitarre, Gianfranco Trapasso al sax, Valeria Piccirillo al violino, Valentina Mazzocca sezione backing vocale; Pasquale Iaconantonio che ha curato le grafiche.

I nuovi lavori di Iaconantonio e Polverino potranno essere ascoltati dal 20 marzo, oltre che sui vari digital store, anche sui profili social ufficiali di Francesco Iaconantonio (pagina facebook, twitter, instagram) dove saranno reperibili anche tutte le precedenti pubblicazioni dei due artisti e storici amici.