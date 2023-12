Inaugurata nel centro storico di Satriano la sede distaccata del CPIA

Ieri pomeriggio, grazie ad una convenzione tra l’amministrazione comunale di Satriano e quella di Chiaravalle, i rispettivi sindaci, Massimiliano Chiaravalloti e Domenico Donato, accompagnati dagli assessori al ramo e dal Dirigente Scolastico dott. Caroleo, hanno inaugurato all’interno dell’ex sede della Guardia Medica, in Via dei Mulini, la sede distaccata del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) che ospiterà al suo interno due aule per lo svolgimento dei corsi di:

– Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

– Percorso di I Livello, Primo Periodo Didattico, finalizzato al conseguimento della Licenza di

Primo Ciclo (ex Licenza Media);

– Percorso di I Livello, Secondo Periodo Didattico (curricolare), finalizzato al consolidamento delle competenze di persone Adulte già in possesso di Licenza di Primo Ciclo (ex Licenza Media) utili al prosieguo degli studi;

– Moduli formativi (corsi base ed avanzati).

Trattandosi di una scuola statale ovviamente le iscrizioni saranno gratuite. Sarà possibile iscriversi fin da subito ritirando, presso l’ufficio protocollo del Comune di Satriano, l’apposito modello. La data di inizio delle lezioni sarà comunicata successivamente.

“Una possibilità in più per gli stranieri di imparare la lingua italiana e integrarsi sempre

meglio – ha dichiarato il Sindaco Chiaravalloti – ma anche una opportunità per quegli adulti del nostro comprensorio che non hanno potuto conseguire la scuola dell’obbligo e volessero farlo ora. Inoltre questa operazione ci ha consentito di rimettere in funzione un’altra struttura comunale abbandonata e inutilizzata da tanti anni, come già avvenuto con l’attuale biblioteca comunale e come avverrà a breve con l’ex centro anziani che a stretto giro vedrà terminati gli ultimi lavori di adeguamento normativo degli impianti prima di poter essere riutilizzato per scopi sociali.”