Incendi, diverse criticità in Calabria

Nel corso della mattinata criticità nella città di Reggio Calabria nei quartieri di Archi e Gallico. Nella provincia di Vibo Valentia la zona interessata da un vasto incendio il comune di Filogaso dove sono intervenuti diversi mezzi aerei (CAN27 e CAN14) nonché elicotteri della flotta aerea regionale.

Al momento sono in corso circa 31 interventi equamente distribuiti per provincia. Criticità ancora in atto nelle province di Reggio Calabria (Archi), Vibo Valentia (Filogaso), Cosenza (Firmo).

Nella provincia di Catanzaro questa mattina squadra AIB dei Vigili del fuoco è impegnata dalle ore 11.00 per un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea sviluppatosi nel comune di Simeri Crichi in zona impervia ma in prossimità di uliveti e due casolari. Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento sia della squadra di terra che del mezzo aereo (elicottero regionale) il DOS dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro.

Nel Crotonese, in loc Brasimato tra i comuni di Crotone e Rocca di Neto un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea e zona boscata. Sul posto impegnate la squadra AIB dei vigili del fuoco sede centrale e la squadra del distaccamento di Petilia Policastro.

A coordinare l’attività di soccorso e del mezzo aereo (Erickson S64F) “Nuvola Rossa” il Direttore per le Operazioni di Spegnimento del comando VVF di Crotone.