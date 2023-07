Incendi, drone individua piromane: denunciato

Un piromane è stato scoperto da un drone in dotazione alla task force regionale del progetto “Tolleranza Zero” contro gli incendi, quindi è stato inseguito e denunciato: è accaduto in Calabria secondo quanto rende noto con un video pubblicato su facebook il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Nel video si vede il drone che intercetta del fumo proveniente da un canneto, in località Curinga, nelle campagne retrostanti una spiaggia, quindi i dronisti avvistano un uomo aggirarsi lungo una strada sterrata dalla quale provengono diverse colonne di fumo e fiamme: a un certo punto dal video si nota che l’uomo si accorge del drone e, dopo aver capito di essere inquadrato, tenta di colpire il mezzo aereo con una pietra, poi si dilegua, ma verrà inseguito e quindi denunciato.

“La Calabria – ha commentato Occhiuto – è una regione civile però ha anche qualche imbecille che va ad appiccare il fuoco nei boschi, come questo piromane che abbiamo beccato ieri. Da dove viene, dalle caverne? Abbiamo messo in campo tutto quello potevamo mettere in campo, lavorano nei boschi gli uomini di Calabria Verde, la Protezione civile, i volontari, e abbiamo messo in campo come l’anno scorso anche i droni, anzi quest’anno 30 droni. Sto denunciando tutto ai carabinieri perché anche quest’anno sugli incendi tolleranza zero”.