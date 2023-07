Incendi in Calabria, 70 interventi dei vigili del fuoco

Sono 70 gli interventi fatti nelle ultime ventiquattr’ore dai vigili del fuoco, impegnati da giorni per alcuni incendi di bosco e vegetazione che stanno interessando alcune aree nelle province di Reggio Calabria e Cosenza: nel reggino, i vigili del fuoco con squadre a terra e mezzi aerei, due Canadair e un elicottero S-64 Erickson, sono in azione in zona Aspromonte, a Cardeto e monte San Demetrio.

É sotto controllo l’incendio a Campo Calabro (foto), nella ditta specializzata nel trattamento di rifiuti, che da ieri pomeriggio sta impegnando i vigili del fuoco: le fiamme, che avevano interessato la vegetazione, a causa del vento e delle alte temperature si erano poi propagate all’azienda.

Nel cosentino, vigili del fuoco ancora all’opera sull’alto Ionio, tra Corigliano, Rossano, Acri e Cassano allo Ionio.