Incendio distrugge l’auto della sorella di Gattuso, avviate le indagini

L’automobile di Ida Gattuso, sorella di Rino, ex calciatore ed attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia Rino, é rimasta distrutta in un incendio di natura dolosa messo in atto la scorsa notte da persone non identificate a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Ida Gattuso é stata in passato consigliere comunale di Corigliano prima che il centro del Cosentino si fondesse con quello di Rossano.

L’auto di Ida Gattuso, nel momento in cui é stata data alle fiamme, era parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’ex consigliere comunale. I vigili del fuoco sono intervenuti, ma non hanno potuto evitare che l’automobile venisse distrutta.

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini, riguardo il movente dell’intimidazione non escludono, al momento, alcuna ipotesi.