Incendio in una costruzione rurale a Gagliato

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale é intervenuta nella tarda mattinata di ieri nel comune di Gagliato per incendio costruzione rurale.

Il rogo ha interessato una struttura, situata in aperta campagna, con muratura in laterizio e tettoia in legno e onduline da copertura, adibita ad apicoltura.

Le fiamme hanno danneggiato le arnie contenute all’interno, fortunatamente senza api e, parte della struttura.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione dell’incendio evitando il propagarsi dello stesso alle strutture limitrofe utilizzate come ricovero di attrezzature agricole e materiale vario nonché alla vegetazione circostante.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella accidentale.