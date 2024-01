Incidente mortale sulla SS106, lutto cittadino a San Luca per l’ultimo saluto ai 4 giovani

È il giorno dell’ultimo saluto ai quattro giovani di San Luca, Antonella, Elisa, Teresa e Domenico che hanno perso la vita in un tragico incidente nel giorno dell’Epifania. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, sulla strada statale 106, nel territorio di Montauro, quando la loro auto si è scontrata frontalmente con una Fiat Idea condotta da un uomo di 52 anni rimasto gravemente ferito.

I funerali si sono svolti nella chiesa Santa Maria della Pietà a San Luca. L’intera regione è rimasta colpita e scossa per la tragica scomparsa di quattro ragazzi tra i 18 e i 35 anni.

Il sindaco Bruno Bartolo del Comune di San Luca, per dimostrare in modo tangibile vicinanza e cordoglio ha proclamato il lutto cittadino, unendosi così al dolore di familiari, amici e dell’intera comunità.

Nei giorni scorsi si è svolto l’esame autoptico nell’obitorio del complesso ospedaliero di Germaneto. Poi le salme sono state restituite alle rispettive famiglie. La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva, dal parroco don Gianluca Longo e da don Pino Strangio.

Per tutta la giornata della cerimonia funebre è stata disposta la chiusura delle scuole, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta, la chiusura degli uffici pubblici e l’abbassamento delle serrande per le attività commerciali durante le esequie. Così come la sospensione delle manifestazioni pubbliche e di attività ludiche, ricreative e sportive.

Un segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali, con la Calabria tutta che si stringe al dolore dei familiari per questa ennesima tragedia sulle strade costata la vita a due giovani mamme, Teresa Giorgi, 34 anni, ed Elisa Pelle di 24 e a Domenico Romeo, 27 anni e Antonella Romeo di 18.