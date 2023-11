Incidente stradale con quattro veicoli coinvolti, un ferito

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 16.20 circa sulla SS18 nel comune di Gizzeria per incidente stradale.

Quattro i veicoli coinvolti, un furgone Citroen Jumper adibito al trasporto di bombole d’ossigeno medicale, una Mercedes A180, una Lancia Y ed un FIAT Doblò.

Ferito il conducente del Doblò che incastrato nell’abitacolo, veniva estratto dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.