Incidente sulla SS 280, giovane conducente soccorsa e trasportata in ospedale

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio sulla SS280 al km 0 per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Fiat 500 ed una Volkswagen Tiguan. Illesi i passeggeri della Tiguan, ferita ma cosciente la giovane conducente della Fiat 500.

Intervento dei vigili del fuoco è valso congiuntamente al personale sanitario del Suem118 ad estrarre la giovane donna dall’abitacolo che veniva trasferita presso struttura ospedaliera.

Si procedeva inoltre alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Accertamenti in corso circa le cause del sinistro. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e Soccorso stradale per il recupero dei veicoli incidentati. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni di soccorso.