Iniziati i lavori di ripristino dell’opera “Catanzaro Colorful” di Massimo Sirelli

Nota dell’assessore al Turismo, Antonio Borelli: “È con grande soddisfazione che annunciamo l’inizio dei lavori di ripristino dell’opera d’arte unica nel suo genere, “Catanzaro Colorful”, realizzata dal rinomato artista contemporaneo Massimo Sirelli. L’opera, che ha donato un’esplosione di colori e vitalità ai cubi frangiflutti del porto di Catanzaro, sarà presto restituita alla sua magnifica forma originale, rinnovando così il legame tra l’arte e il paesaggio marino che circonda il quartiere Lido della nostra città.

“Catanzaro Colorful” ha catturato l’immaginazione di residenti e visitatori fin dalla sua creazione, trasformando un’ordinaria struttura di protezione costiera in un capolavoro di espressione artistica. I colori vibranti e audaci che Massimo Sirelli ha sapientemente applicato ai cubi frangiflutti hanno portato nuova vita al nostro affascinante quartiere marinaro. Quest’opera ha dimostrato come l’arte possa connettere le persone con il loro ambiente, ispirando un senso di comunità e di orgoglio per il nostro patrimonio culturale unico.

I lavori di ripristino sono stati possibili anche grazie al contributo dell’imprenditrice Antonella Mancuso, già presidente imprenditoria femminile Camera Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, la quale ha fatto da ponte con il marchio “Cromology” (direttore commerciale, Fabio Scapolan, direttore vendite, Massimiliano Antichi, Ceo Massimiliano Bianchi, responsabile commerciale Francesco Abbruzzese e responsabile della relazione tecnica, Pierluigi Valenti) che ha autorizzato l’invio a titolo gratuito di circa 70 kg di smalto ultra max.

L’opera ‘Catanzaro Colorful’ di Sirelli ha un impatto profondo sulla nostra comunità e rappresenta un esempio eccezionale di come l’arte possa arricchire il nostro spazio pubblico. Inoltre, rappresenta un’opera strategica nel marketing territoriale e che prelude ad un cammino nella riqualificazione di tutti i marcatori identitari della città.

È importante sottolineare che il ripristino dell’opera “Catanzaro Colorful” era stato annunciato nelle scorse settimane e in questi giorni viene portato a termine. Questo impegno tangibile dimostra l’attenzione costante dell’amministrazione comunale nel preservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale della nostra città, quest’anno insignita della Bandiera Blu, e quest’estate particolarmente valorizzata da un ricco cartellone di eventi culturali, artistici e destinati al pubblico che proprio nei giorni scorsi ha mostrato tutta la sua qualità e bellezza con il festival “Porto a Sud”.

Tutto questo evidenzia come la ricetta “pubblico- privato” funzioni: in un momento di difficoltà finanziata per l’ente, infatti, il modello che si vuole seguire e che sta portando a ottimi risultati è quello della collaborazione e della progettazione comune con investitori privati i quali, insieme a noi, condividono l’interessa primario di far crescere e sviluppare la nostra città”.