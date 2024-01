Iniziative dell’ANPI di Soverato in occasione della Giornata della Memoria

Era il 27 gennaio 1945 quando veniva finalmente liberato il campo di sterminio di Auschwitz. In questa data ricorre così la Giornata della Memoria, per commemorare le vittime dell’Olocausto.

A quasi ottanta anni da quel 27 gennaio, gli orrori della Shoah rischiano di apparire sempre di più come avvenimenti storici lontani e pertanto irripetibili ai giorni nostri, ma, purtroppo, e le odierne cronache di guerra lo dimostrano, l’intolleranza che si trasforma in odio ed accende la violenza è un rischio sempre attuale.

Per questo è importante tenere viva la memoria su quella pagina tragica del Novecento, coinvolgendo in modo particolare le studentesse e gli studenti delle scuole. La sezione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Soverato, giorno 27 gennaio presenzierà alla conferenza organizzata dall’Associazione combattenti “La Tripona”, sezione di Satriano mentre lunedì 29 gennaio sarà a Guardavalle per riflettere con le ragazze ed i ragazzi delle scuole medie sulla necessità della memoria come unica arma contro il negazionismo.