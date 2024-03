Installazione reti metalliche anti-scavalco sul Viadotto Morandi a Catanzaro

Proseguono gli interventi di installazione delle reti metalliche di tipo anti-scavalco sul Viadotto Morandi a Catanzaro.

Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza e ridurre al minino i disagi per gli automobilisti, fino al 30 marzo sarà in vigore – esclusivamente in orario notturno nella fascia oraria tra le ore 21:00 e le 6:00 – un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico o movieri, lungo la statale 109 Bis Dir di Catanzaro, dal km 0,000 al km 0,500.

Inoltre, fino al 6 aprile 2024; nella fascia oraria notturna tra le ore 21:00 e le ore 06:00, il transito veicolare, sarà consentito, esclusivamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per gli autobus adibiti al trasporto urbano e autobus di linea regionale, ai mezzi di soccorso ed emergenza opportunamente dotati dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva, con limite massimo di velocità fissato a 30 km/h e divieto di sorpasso.

Per i veicoli con massa superiore a a 3,5 tonnellate, sono previsti i percorsi alternativi opportunamente segnalati sul posto.