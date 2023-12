La calabrese Sara Sorrenti vince X Factor 2023

Dalla prima volta che Sarafine – Sara Sorrenti, 34 anni di Vibo Valentia e da anni residente a Bruxelles – si è esibita ad X Factor 2023 era chiaro che l’artista della squadra di Fedez avrebbe portato una ventata di freschezza nel panorama musicale italiano.

Presentando sul palco della X Factor Arena sempre qualcosa di nuovo ed originale, Sarafine ha saputo conquistare il pubblico a casa puntata dopo puntata, che l’ha supportata portandola fino alla vittoria di questa straordinaria edizione.

“Se senti che la tua vita non ti piace, cambiala? Sì, bisogna farlo. Direi a tutti: perseverare e lavorare tanto. Io l’ho fatto e ne è valsa la pena. Sono orgogliosa di me stessa”. Sara Sorrenti la sua vita l’ha cambiata. A 30 anni, con una laurea in economia aziendale, ha deciso di lasciare il suo lavoro per inseguire il suo sogno musicale. A 35 anni, con il nome d’arte Sarafine, è stata incoronata vincitrice di X Factor dell’edizione 2023.

“Non ho una mia famiglia, non ho figli, mi sono detta: ‘Perché sto facendo tutto questo? Non ho doveri, nessuno da mantenere, perché sto tenendo duro?’. Fino a quel momento avevo fatto cose che credevo fossero giuste, poi è arrivata la presa di coscienza: volevo fare la cantante. A ottobre ho lasciato il lavoro. A casa, all’inizio c’era un po’ di sgomento comprensibile. Che fai? Molli per fare cosa? Ma quando hanno capito che facevo sul serio, mi hanno sostenuta’”.

Il talent targato Sky è stata per lei un’esperienza positiva anche per le relazioni instaurate con gli altri concorrenti:

“Tra tutti noi non c’è mai stata competizione, ci siamo sempre molto aiutati», tiene a sottolineare Sara. Le favorite per la vittoria sembravano proprio essere lei e la 21enne Maria Tomba. “Con Maria c’è un bellissimo rapporto di zia-nipote. All’inizio lei colpisce per la sua ‘frizzantezza’ poi scopri che è una ragazza consapevole, seria e profonda. Ho imparato tanto da lei”.

Positivo è stato anche il rapporto con il suo coach, Fedez:

“All’inizio avevo di Federico un’immagine mediatica, ma poi ho capito subito che è una persona trasparente, vera. E fin dalle audizioni, lui aveva compreso che cosa io volevo portare sul palco. Tra noi c’è stato fin da subito un grande affetto e un rispetto reciproco. Sentirmi così accolta da lui è stato importante”