La cerimonia dell’alba

Molto partecipata, la festa dell’alba, ormai una consuetudine dell’estate. Con la musica mirabilmente eseguita dai maestri Valerio Mazza, Valeria Piccirillo, Barbara Ranieri, è perfettamente riuscita l’integrazione dei versi di Ulderico Nisticò, recitati da Maria Bruna Cuteri e Pino Vitaliano.

Li pubblichiamo qui

Inno al sole nascente

Noi che l’ardore del cielo e il caldo della passione

indusse a non giacere dormendo, e contemplare le onde

e il mare senza confini, restando ad ammirare le stelle,

a noi lentamente scomparve la curva Luna, la falce,

mietendo via i nostri sogni. E noi misurammo il Gran Carro

che non conosce tramonto, e ha lo stesso cerchio nel cielo;

e il minaccioso Scorpione; e, danza di luci, le Pleiadi

segno dei naviganti; e te, Gemma, della Corona Boreale;

e abissi e abissi e abissi di luci, e lontanissime strade,

infinita sequenza di astri, profondo sgomento del cuore;

noi ora ascoltando le musiche, ci torna nella mente ogni numero

che regola i moti del cosmo, che domina i moti dell’anima.

Vediamo nei sogni gli eroi, che senza la patria lontana

condussero frequenti colonie, lasciando l’arida Grecia

per terre di ombrosi monti e di acque,

e ricca di bianche mandrie di buoi e di gravide vigne,

e vennero con navi veloci a cinquanta scalmi di remi,

dopo aver richiesto l’oracolo; e Menesteo di Scillezio,

e da Ege Trifone, Kaulonia; e l’astuto Miscello di Alemone

che scelse Crotone la salubre, un tempo domicilio di Ercole.

E te celebriamo, re Italo, che con la saggezza e la forza

unisti in uno Stato dei popoli, e dai il sacro nome all’Italia.

E disse qualcuno che anche Zeus qui amò Europa,

assumendo solenne candida forma di toro,

madre di Radamanto e Minosse: ed è un falso mito piacevole.

Ci appaiono ora ombre di dei, e Pallade di ogni sapienza

e ogni conoscenza di vita e di sentimento, eccetto uno,

e la sua sorella Afrodite, che nulla le insegnò dell’ardore,

che di ogni mortale e immortale travolge come vento le vene;

e Artemide terribile vergine armata di arco; e di Ares

la furia e la voglia di morte; e Apollo guaritore e veggente;

e te, che d’inverno con Ade trascorri notti nere, Prosèrpina,

e attendi primavera lucente. Si mostrano tra stelle, gli dei,

ciascuno per quello che chiede, e dentro le membra si esalta.

Noi mentre dalle dita di rosa saluta l’antico amore l’Aurora,

noi ora celebriamo il ritorno dei rossi cavalli del Sole,

e diamo congedo alle dolci e diamo congedo alle fosche

e diamo congedo alle inquiete immagini oscure dei sogni,

ciascuno affrontando il destino e il giorno che scalda la vita:

i contadini, le marre; il fuoco i fabbri e l’arsa fucina;

le reti, i pescatori sagaci; gli astuti commercianti, monete;

i sacerdoti di Dio, levando in alto sante le mani;

e noi, cui diede il destino una più dura sorte, il pensiero,

assillo continuo dell’anima, e dubbi che generano il certo

e sempre un vasto vuoto del vero, così all’alta fiamma gridiamo

tre volte Evoè, ed Evoè, ed Evoè, acuta pena, e di volere sapere,

che non ci permette riposo, per noi felice dolore.

E andate voi verso il giorno, cui è stato concesso scordare.

E ora tutti assieme, sapienti e donne industriose al telaio,

e di ogni arte maestri, e madri feconde di vita,

e dalle forti braccia operai, e di ogni scelta e ogni sorte

di fronte al mare immortale, cantiamo i nostri inni alla luce.