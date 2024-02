La cestistica Gioiese vince contro un coriaceo NBS Soverato

Partita dura e combattuta, come era ampiamente prevedibile, tra le due squadre probabilmente più in forma del campionato. Andamento altalenante con la Gioiese dominante nella prima e nell’ultima frazione mentre Soverato si aggiudica i due quarti centrali. Alla fine la spuntano i locali con più sofferenza di quanto non dica il punteggio finale.

Parte bene Soverato con un parziale di +5 che promette bene ma Gioia, con una reazione violenta, annichilisce gli ospiti con un 17/0 che sembra aver spento sul nascere le ambizioni soveratesi. Germanò e De Gregorio dettano legge e Il quarto si chiude, con Gioia in assoluto controllo, con un comodo 21-8.

Alla ripresa Coach Pirillo mischia le carte con alcune sostituzioni che però non danno il risultato sperato anzi, dopo i primi 5 minuti il divario cresce fino a sfiorare i 20 punti. La partita sembra saldamente in mano ai locali ma lentamente Soverato, spinto da Maida, Fall e Tuccio recupera convinzione e punteggio, creando apprensione e nervosismo agli avversari. All’intervallo lungo lo score segna 40 -30 per la Gioiese e partita tutt’altro che chiusa.

E che la partita fosse viva e incerta viene certificato dalla terza frazione. Finalmente Billy Fall (grande partita) trova la chiave giusta per scardinare l’asfissiante zona dei locali e, con un personale parziale di 17 punti, riporta l’NBS a -3. La squadra locale reagisce con veemenza e, spinta dal numeroso pubblico, riesce ad evitare il tracollo mantenendo, alla fine del terzo tempo, un comunque poco rassicurante vantaggio. Si va al quarto finale sul 57-53.

Nell’ultima frazione invece succede quello che purtroppo era prevedibile. Soverato patisce la fatica della furiosa rincorsa e crolla fisicamente mentre i “senatori” della gioiese, con esperienza e la giusta “cattiveria” non si lasciano scappare l’occasione per portare a casa l’ennesima vittoria che li consolida in testa alla classifica, confermando di essere il team più accreditato per la vittoria finale.

Partita che ha mantenuto le aspettative di big match, equilibrata anche se in maniera particolare. Ha vinto la squadra più forte, più esperta e più completa. di sicuro il 17/0 del primo quarto ha inciso parecchio sulla partita costringendo Soverato ad un dispendio di energie non indifferenti che la squadra di Pirillo ha pagato duramente nel finale.

Soverato, pur battuto non esce ridimensionato dal Palamangione, anzi ha dimostrato di essere in salute e di poter giocare alla pari anche con le squadre più blasonate della categoria. Ha dimostrato una incredibile capacità reattiva, recuperando una partita che sembrava finita già al primo quarto. Di sicuro hanno lasciato Gioia Tauro a testa altissima.

Coach Pirillo ha fatto un ottimo lavoro e certamente la possibilità di qualificarsi ai playoff è più concreta che mai.

GIOIESE – NBS SOVERATO 74 – 60 (21-8) (19-22) (17-23) (17-7)

GIOIESE: Nicoletta, Monea, Caratozzolo, Germanò 12, Pezzimenti 9, Lupoi, Russo G. 10, Stanganelli 2, Russo F. 20, Romeo, De Gregorio 11, Cutrì 10. All. Polimeni

SOVERATO: Paoletti 5, Riverso 3, Gallo 1, Tuccio L., Dell’Isola 3, Tuccio G. 6, Lupica, Riccio 1, Fall 27, Maida 14, Palaia. All. F. Pirillo

Classifica: Gioiese 28, Pollino 24, Pellaro 22, Soverato 20, Vis RC 16, Pianopoli 14, Rende 8, Botteghelle 8, CCC CZ 4, Basket Soccorso 2