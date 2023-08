La Guardia costiera salva nel catanzarese una persona in difficoltà a bordo di una canoa

Nel fine settimana appena concluso, complici le condizioni meteorologiche non ottimali, è stata tratta in salvo a circa 600 metri dalla riva una persona, a bordo di una canoa, in difficoltà di rientro sul litorale di Sellia Marina.

La persona in difficoltà ha attirato l’attenzione di una delle Motovedette già presenti in mare nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo predisposti lungo le coste di giurisdizione richiedendo un intervento di soccorso considerate le difficoltà di rientro a riva a causa del mare mosso e del vento teso.

L’unità navale, avvedutasi delle condizioni di pericolo della persona, è prontamente intervenuta soccorrendo il canoista che è stato recuperato con la canoa a bordo della Motovedetta che ha provveduto, successivamente, a trasferirlo in sicurezza sulla spiaggia.