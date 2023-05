La leggenda di Glauco e Scilla: l’amore oltre l’impossibile

Giovanni Sestito, scrittore e poeta, presenta il suo nuovo romanzo

Lo scrittore di Chiaravalle Centrale Giovanni Sestito, noto per il suo impegno nel sociale e presidente della locale sezione dell’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare (UILDM), ha presentato il suo ultimo romanzo, “La leggenda di Glauco e Scilla”. Una storia d’amore fantasy basata sulla libera rielaborazione e interpretazione del mito antico, che promette di catturare i cuori dei lettori.

Sestito racconta con passione la leggenda di Glauco e Scilla, due figure mitologiche che incarnano l’amore incondizionato e la forza di superare ogni difficoltà. “La leggenda di Glauco e Scilla è una delle più affascinanti e tragiche della mitologia greca”, afferma l’autore. “Questa leggenda rappresenta la potenza dell’amore e la sua capacità di oltrepassare ogni ostacolo, anche quando sembra impossibile. Inoltre, ci insegna che l’amore può essere fonte di sofferenza, ma anche di grande felicità e realizzazione personale”. La trama del romanzo si snoda tra le vicende del pescatore Glauco, che si trasforma in un dio marino dopo aver mangiato dell’erba magica, e della ninfa Scilla, trasformata in un mostro da una maga gelosa. Nonostante le avversità, i due protagonisti continuano a cercarsi e a desiderarsi, fino a quando non si incontrano di nuovo e si abbracciano per l’eternità.

Sestito, già noto per il suo impegno nel sociale, ha deciso di devolvere il ricavato della vendita del libro alla UILDM, contribuendo così al finanziamento di progetti sociali volti a supportare le persone con disabilità. Una scelta generosa che dimostra il suo profondo coinvolgimento nella causa e la volontà di utilizzare la sua arte per fare del bene.

“La leggenda di Glauco e Scilla” è un romanzo che merita di essere letto, non solo per la sua coinvolgente trama, ma anche per l’importante messaggio di amore e speranza che veicola, dimostrando come la letteratura possa essere un potente strumento di solidarietà e cambiamento sociale.