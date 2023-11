La magia del teatro torna a Chiaravalle Centrale: al via la rassegna 2023/24

La soddisfazione dell’assessore alla Cultura, Pina Rizzo: “Una sesta edizione del concorso davvero ricca di spettacoli”

L’amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale, in collaborazione con la Consulta della Cultura, ha annunciato l’avvio della rassegna teatrale 2023/24. Un evento – ha ribadito l’assessore comunale alla Cultura, Pina Rizzo – che, in questa sua sesta edizione, promette di accendere ancora una volta i riflettori sull’arte scenica e di celebrare il talento. Il sipario del Teatro Impero si alzerà sabato 25 novembre alle ore 21 con “Stato contro Nolan”, uno spettacolo che prende le mosse dall’architettura tipica dei film di genere processuale, per arrivare a discutere del ruolo etico e politico delle parole nell’era della disinformazione.

Il calendario della rassegna è un vero e proprio viaggio attraverso diverse narrazioni e stili. Venerdì 1 dicembre, alle ore 21, il palcoscenico sarà dedicato a “La signora omicidi”. La varietà e la qualità degli spettacoli continuano con “A ritmo di un ciak” previsto per domenica 17 dicembre alle ore 18.30. Il 2024 inizierà con “Pilato”, in programma domenica 14 gennaio alle ore 18.30, seguito da “Il papocchio” il 4 febbraio. “Tipi”, in scena domenica 11 febbraio e anch’esso fuori concorso.

La stagione prosegue con “Le prove non finiscono mai”, in programma per domenica 3 marzo alle ore 18.30, e infine “Faustus” che chiuderà la rassegna domenica 17 marzo alle ore 18.30.

“Questa edizione del Concorso Teatrale Città di Chiaravalle Centrale si distingue per la sua capacità di offrire un assortimento di spettacoli che variano dal dramma alla commedia, dimostrando la vitalità e la diversità del panorama teatrale contemporaneo” il commento di Pina Rizzo. Con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Consulta della Cultura, la rassegna si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro.

Il Teatro Impero, storico luogo di incontro e di espressione artistica, si prepara così ad accogliere un pubblico variegato, unito dall’amore per la scena e per le storie che racconta. Con ogni sipario che si alza, Chiaravalle conferma il suo impegno nel promuovere la cultura e nell’offrire spettacoli di qualità, testimoniando il suo ruolo centrale nel panorama culturale della regione.