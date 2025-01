“La piccola Francesca resterà eterna nei nostri cuori e nei nostri pensieri”

Lettera di ringraziamento dei genitori e della sorellina della piccola scomparsa nei giorni scorsi

“Il dramma che stiamo vivendo trova unico sollievo nel pensiero che il nostro piccolo angelo veglia ora su di noi e guida i nostri passi”.

“Chiunque abbia avuto la fortuna di incontrare Francesca, anche solo per un attimo, non potrà mai dimenticare la dolcezza del suo volto, che resterà eterna nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Il dolore per questa prematura perdita è immenso ma, anche a nome di Francesca, desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti coloro che ci sono stati vicini con affetto e conforto”.

“Un ringraziamento speciale va alle Amministrazioni comunali di Catanzaro e Borgia, agli Istituti scolastici ‘Sabatini’ e ‘Casalinuovo’, ai gruppi ultras dell’US Catanzaro per lo striscione esposto prima dell’ultima partita, ai colleghi e ai nostri datori di lavoro, ai parenti, ai congiunti e, soprattutto, ai tanti amici che hanno sostenuto la nostra famiglia”.

“Abbiamo sentito l’abbraccio delle nostre comunità e chiediamo ancora una preghiera per Francesca, perché non sia mai dimenticata”.

I genitori di Francesca Longo, Lina e Salvatore e la sorellina Elena.