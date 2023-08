La spiaggia di Montauro di prepara ad ospitare l’omaggio a Franco Battiato

Nel cuore dell’estate, l’atmosfera incantata della spiaggia di Montauro si prepara a ospitare uno straordinario evento che promette di catturare l’anima di chiunque abbia amato la musica di Franco Battiato. “Segnali di Vita”, uno spettacolo omaggio a Franco Battiato, promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le note e le parole che hanno definito una generazione.

Saranno i musicisti Vincenzo Costantini alla batteria, Pantaleone Clericó alle tastiere, Vito Clericó al basso elettrico e Francesco Russo alle chitarre a dare vita alle melodie intramontabili di Battiato. Le voci di Federica Falbo e Alessandro Dell’Ammassari riporteranno in vita testi profondi e riflessivi, trasmettendo tutta l’intensità delle canzoni che hanno segnato epoche.

I video di animazione e i montaggi, curati da Chenza Trombetta con la regia di Settimio Paone, aggiungeranno un tocco visivo straordinario alle performance musicali. L’intento è quello di creare un connubio perfetto tra suoni e immagini, dando vita a un’atmosfera coinvolgente e magica.

L’organizzatore di questo evento eccezionale è l’associazione culturale “La Radice Sociale Aps”, che ha dimostrato un impegno costante nell’offrire al pubblico esperienze culturali di alto livello. Il concerto in riva al mare, in programma per il 17 agosto alle ore 22.00, rappresenta uno dei momenti culminanti nel calendario delle manifestazioni estive.

Inserito nel contesto del calendario “Summer 2023”, un’iniziativa che si estende da giugno a settembre e abbraccia l’intero territorio di Montauro, “Segnali di Vita” risuona come un tributo vibrante e appassionato a uno dei più grandi innovatori della musica italiana.

La location sulla spiaggia aggiunge un’aura di incanto all’evento, trasformando il concerto in un’esperienza indimenticabile che unisce arte e natura. “Segnali di Vita” sarà un viaggio nell’anima delle sue canzoni che hanno attraversato generazioni e confini. L’evento rappresenta l’occasione perfetta per onorare la sua eredità artistica e condividere momenti di commozione e bellezza con altri appassionati, il tutto sotto il cielo stellato della splendida spiaggia di Montauro.